سعد لمجرد معلم بـ 10 ملايين

نجاح جديد حققه الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعدما احتفل في الساعات الماضية بتخطي قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب عتبة الـ 10 ملايين مشترك ليفوز بذلك بـ “الدرع الماسي” الذي يمنحه موقع التواصل يوتيوب، بعد تجاوز حاجز الـ10 ملايين مشترك.

ونشر نجم “المعلم” عبر حسابه على انستغرام فيديو يشكر من خلاله الجمهور على دعمه غير المشروط له وقال: “أحبائي في المغرب في العالم العربي وفي العالم كله.. شكرًا لكم على العشرة ملايين مشترك على يوتيوب.. أنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على الجهود الجبارة التي بذلتموها وسهر الليالي والتعب للوصول إلى هذا الرقم”. وأضاف “سأبقى مع جمهوري يدًا واحدة.. وسوف أقدم الأفضل.. جمهوري العزيز من جميع أنحاء العالم شكرًا لكم من أعماق قلبي، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي على هذا الحب غير المشروط أشكركم على هذا الاحترام”.