بعد كثرة شائعات حملها.. إيجي أزاليا تحسم الجدل بصورة طفلها الأول

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت مغنية الراب الأسترالية "أميثيست أميليا كيلي" والمعروفة فنيًا باسم "إيجي أزاليا" للمرة الاولى عن استقبال طفلها الأول بعد كثرة الشائعات المتداولة والمستمرة حول حملها وولادتها، ولكن إيجي لم تصرح من قبل بشكل رسمي عن حملها أو ولادتها.

ونشرت صحيفة "هوليوود لايف" الأمريكية أن المغنية إيجي أزاليا، 30 عامًا، شاركت محبيها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بخبر استقبالها لطفلها الأول من حبيبها مغني الراب الأمريكي بلاي بوي كارتي، 23 عامًا؛ إذ كتبت "أصبح لدي ابن".

وأوضحت أنها انتظرت الوقت المناسب لتخبر الجميع بهذا النبأ السعيد؛ لأنه كلما مر الوقت يزداد شعورها بالقلق من عدم إعلان قدوم طفلها الأول للجميع، وأضافت أنها تود الحفاظ على خصوصية حياة طفلها لكن خبر قدومه ليس سرًا.

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والجدير بذكره أن الشائعات حول حمل المغنية الأسترالية اندلعت في نهايات عام 2019، وكانت إيجي خلال ذلك الوقت تحرص على مشاركة متابعيها بصور لها وهي بكامل رشاقتها دون وجود أي بروز يوضح حملها.

ولكن عادت الشائعات والأقاويل لتنتشر بقوة في نهايات شهر مارس لعام 2020 عن أنها قد استقبلت أول أطفالها ولم تُصرح إيجي من قبل عن حملها أو جنس مولودها.

ومنذ أربعة أشهر، توقفت إيجي عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما جعل الجميع يتأكدون من ولادتها، لكنها عادت بعدها مرة أخرى لتنشر صورًا مختلفة لها وهي تبرز رشاقتها جعلت متابعيها في حيرة، متسائلين هل أنجبت بالفعل أم لا؟.

وقد تصدرت المغنية إيجي أزاليا عنوانين الصحف والمجلات في الآونة السابقة بعد تعرض منزلها هي وحبيبها بمدينة أتلانتا للسرقة؛ إذ تمكن رجل من سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية تصل قيمتها إلى أكثر من 366 ألف دولار، وأظهرت كاميرات المراقبة بعد ذلك دخول أحد الأشخاص من الباب الخلفي الذي كانت تركته أزاليا مفتوحًا لحين عودة حبيبها من الخارج، وقد سمعت أصوات خطوات في غرفة الطعام أثناء تواجدها في قبو المنزل وظنت حينها أن بلا بوي قد وصل للمنزل.