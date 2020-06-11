العراقية شمس: أغط نفسي في البحر لإبعاد الحسد..والجمهور: جاهلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الموديل العراقية شمس، سخرية جمهورها على السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو من البحر تتكلم فيه عن الحسد وكيفية منعه؛ إذ انتقد الجمهور طريقة حديثها، واصفين إياها بـ"الجاهلة" على حد قولهم.

ونشرت شمس مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات على إنستغرام، قالت فيه "أنا نازلة البحر عشان أبعد عني الحسد.. ولازم أغط نفسي 7 غطات حتى يروح الحسد عني تماما".

وانتقد عدد كبير من الجمهور حديث الفنانة، وجاءت التعليقات: "شكلك وايد بشع من غير مكياج وكلامك غير منطقي عن الحسد.. شنو هتتحسدي انتي كلك فيلر وعمليات تجميل.. هاد كلام جهلة ومو صح كيف تغطي في البحر يروح الحسد".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شمس شبيهة الإعلامية الكويتية حليمة بولندا؛ إذ سبق وظهرت في أحد البرامج وقامت بتقليد صوتها وطريقة كلامها بالإضافة إلى التشابه الكبير بينهما في الشكل.

ودائما ما تثير شمس الجدل بحديثها عن الحسد؛ إذ سبق وطالبت متابعيها بقول "بسم الله ما شاء الله" عند رؤيتها قدميها حتى لا يتم حسدهما، وهو ما عرّضها للسخرية والاستهزاء من متابعيها.

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وكانت شمس سبق ووجّهت الشكر لمن حاول التواصل معها ومعرفة سبب غيابها لفترة، وذلك بعبارة كتبتها على حسابها الشخصي بـ"سناب شات". وقالت: "أشكر كل اللي اطمنوا عليّ ع الانستغرام، واللي تواصلو معاي ع الواتساب، واللي اتفقدوني باتصال".

وأضافت شمس: "أحب أطمنكم عني إني بخير وإن شاء الله بوجودكم وإن شاء الله قريبًا راجعتلكم".

وبثّت عارضة الأزياء العراقية مقطع فيديو يُظهر باقات الورد التي وصلتها، وإحدى الباقات المرفق معها عبارة "حمدًا لله على السلامة"، ليبدو أنها كانت تمرُّ بأزمة صحية في فترة غيابها عن السوشيال ميديا.

وحرصت شمس على توجيه الشكر لمن أرسل لها باقات الورد، دون ذكر أيّة تفاصيل بشأن مرضها والأزمة الصحية التي تعرّضت لها.