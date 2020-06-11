أسعار فساتين هاندا أرتشيل التي اختارتها لتصوير بوستر مسلسلها الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكواليس تصوير البوستر الخاص بمسلسل "أنت اطرق بابي"، والذي تجسد بطولته النجمة التركية هاندا أرتشيل إلى جانب النجم التركي كرم بورسين.

وظهرت النجمة التركية وهي ترتدي أكثر من فستانٍ تراوحت ألوانها بين الأحمر والليلكي، جاء بعضها قصيرا لتلفت الانتباه بإطلالاتها تلك؛ إذ اختارت فستانا قصيرا باللون الليلكي جاء بأكمام منفوخة من الكتف وبلغ سعره زهاء 78 دولارا أمريكيا، بينما جاء الآخر مطبعا بثمار الكرز بلغ ثمنه ما يقارب 81 دولارا أمريكيا.

أما إطلالة الفستان القصير باللون الأحمر من دون كتفين وبأكمام طويلة من طراز "Nina Istanbul"، فقد بلغ سعره 465 ليرة تركية أو ما يعادل 68 دولارا أمريكيا، فيما اختارت حذاءً بكعبٍ عالٍ لفستانٍ آخر باللون الأحمر من طراز "Sophia Webster".

وكان الإعلان الترويجي للمسلسل قد خطف اهتمام المشاهدين الذين أشادوا بجمال البطلين وظهورهما، معربين عن حماستهم لمشاهدة حلقاته، خصوصًا بعد الإعلان عن أنَّ عرض المسلسل سيبدأ بتاريخ الـ 29 من يونيو/حزيران عبر شاشة قناة "فوكس"التركية.

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وتدور أحداثه حول فتاةٍ تُدعى "ايدا" ترتبط جميع أحلامها بالتعليم، لكنها ستقطع منحتها وتتواجه مع "سيركان بولوت" والذي يجسده كرم بورسين، وبعدها سيعرض عليها سيركان أن تمثل دور خطيبته ليعيد لها المنحة، لترفض عرضه في البداية لكرهها الشديد له ومن ثم تقبل بسبب ظروفها، وأثناء تمثيلهما سينسيان ما جرى بينهما سابقا ليعيشا علاقة عاطفية صعبة.

وعلى صعيدٍ آخر، أفادت بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير الأتراك بأن موقع fillgap العالمي اختار الممثلة التركية كأجمل امرأة لعام 2020، متفوقة بذلك على جميع نجمات هوليود مثل سيلينا غوميز وتايلور سويفت.

هذا وكانت تقارير إخبارية أخرى قد أفادت بأنَّ هاندا ستقوم بدفع نصف إيجار منزل الزوجية الذي ستقيم فيه إلى جانب حبيبها مراد دالكيتش، بعد إفلاس الأخير؛ إذ استأجرا فيلا فاخرة جدًا في منطقة "تشوبوكلو" الراقية بوسط إسطنبول للعيش فيها بعد زواجهما، يبلغ إجارها 30 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 4400 دولارٍ أمريكي للشهر الواحد.

وهو الأمر الذي خرج مراد لينفيه جملةً وتفصيلًا قائلًا: "الحمد لله أنني لم أفلس، علاوةً على ذلك، حتى لو كان ذلك صحيحًا، يمكن لشركاء الحياة أن يدعموا بعضهما بعضا. هذا طبيعي. كان من الممكن أن تفعل هاندا ما بوسعها لو واجهت مثل هذا الموقف".