شكرا لقرائتكم تجاهل تام لتفشي الوباء.. هنا الزاهد تحتفل وسط تكدس فنانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تجاهل واضح للإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر، اجتمع نجوم فيلم "الغسالة" للاحتفال بنهاية التصوير وسط أعداد كبيرة، ضاربين باحترازات منع التجمعات عرض الحائط.

وتعرضت الفنانة المصرية، هنا الزاهد وأبطال فيلمها الجديد للانتقادات، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصور مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ اللازم خصوصا بعد أن أصاب الفيروس أكثر من 34079 شخصا في مصر، ووصل نجوم الوسط الفني وأبرزهم الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي ترقد في المستشفى.

Advertisements

هذا ونشرت الشركة المنتجة لفيلم الغسالة صوراً من أجواء الاحتفال بنهاية التصوير، فكشفت اللقطات عن تجمع كبير للنجوم وكل الطاقم المشارك في العمل، فظهر بطلا الفيلم هنا الزاهد وأحمد حاتم والنجم محمود حميدة والفنانة شيرين رضا والفنان محمد سلاح وطاهر أبو ليلة والعديد من الأشخاص المشاركين في العمل بجانب بعضهم البعض دون أي كمامات أو تباعد اجتماعي في ظل غياب تام للمعقمات.

وحتى الآن لا يعرف موعد عرض فيلم الغسالة، خاصة وأن العديد من الأفلام التي كان من المفترض طرحها في عيد الفطر تأجلت إلى أجل غير مسمى، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها بإغلاق دور العرض منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا في مصر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34079 حالة و39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1237.