أحمد فلوكس يثير الجدل برسالة جديدة لأم ابنه

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس الجدل من جديد بعد نشره رسالة وجهها إلى طليقته الفنانة هنا شيحة تسببت في ظن الكثيرين من جمهوره بأنه في صدد العودة لها، ليفاجئ الجميع برسالة أخرى يوجهها إلى طليقته وأم ابنه، يثني فيها عليها وعلى أخلاقها، حتى بعد انفصالهما، موجهاً لها الشكر على ما فعلته معه واحترامها للعلاقة بينهما، وحفاظها على ابنهما.

وكتب فلوكس عبر حسابه على "فيسبوك": "الحقيقة عمر ما جت الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني رابيا ربيع بعد تعاملى مع ناس كتيرة ومواقف وتجارب شوفتها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين ناس تانية رامين عيالهم ومقضينها سهر وخروج".

وتابع: "ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها وناس رامين عيالهم وجواز ومن جوز لجوز لصاحب جوز وحاجة بشعة وناسيين عيالهم ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم... بشكرها على محافظتها لاسمي وسمعتى وإنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد وطول عمرها سند وضهر".

وأضاف: "بشكرها إنها طول الوقت محافظة علي وضعى ومكانتى غير ناس تانية ممكن يدمروا رجالتها ويطلعوا أسرارهم ويتكلموا عنهم... بشكرها على تربيتها لابني وأنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومابقاش عندها حياة غير لابنها رغم أن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط بس كأي ست محترمة قافلة حياتها لابنها وبس وعلى رغم من انفصالنا ولكن دايماً صاينا اسمي واسم ابني وبترفعه في السماء... شكرا ليكي.. شكرا لاحترامك لنفسك ولابني ولاسمي .. شكرا للي رباكي".

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من جانبها ردت طليقة فلوكس على كلامه قائلة: "ربنا يكرمك يا بابانا.. ويحميك لسيف اللي اتفقنا من غير كلام إنه الروح والقلب والعين ربنا يحرسه لينا ويشوفنا دايما القدوة الحسنة ويقدرنا على تأدية أمانة تربيته على أحسن وجه ربنا يرضى عليه ويرضينا بيه ويجعله بار بينا.. وجود العلاقة الطيبة بينا طوال السنين اللي فاتت إن دل يدل على إنك أب محترم سند وضهر وصديق جدع... ربنا يكرمك في بنت ناس وأروح أخطبلك بنفسي وأفرحلك الفرحة الكبيرة".

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