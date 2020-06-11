القاهرة – لايف ستايل
أعرب الفنان المصري الشاب محمد شاهين عن حزنه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها بلده في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء هذا في تعليق نشره على حسابه الخاص على "فيسبوك" حيث ركز على أزمة البطالة التي فرضتها هذه الجائحة بعد توقف الكثير من الأعمال.
وكتب: "قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر. أنا ياجماعة بقالي أكتر من10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا. من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا".
وأضاف: "بشكر ربنا في كل وقت يا رب يا رب يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش. والشغل مش عيب والله". وختم: "ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".
واعرب الكثير من المتابعين عن تعاطفهم معه مشددين على معاناة الكثير من الشباب من الأزمات المادية والمهنية بسبب الظروف الراهنة. ويشار إلى أن شاهين شارك في الموسم العاشر من برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي".
قد يهمك ايضاً:
محمد شاهين يطرح ألبومه الجديد أواخر أغسطس
"محمد شاهين يطرح "ابن عمي" من ألبومه الجديد "ده اللي جاي
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شاهين يشكو من البطالة ويبحث عن عمل خارج الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.