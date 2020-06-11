بيروت - لايف ستايل حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث تجاوزت 8 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا". انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط ايدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا". "بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان : وليد سعد، توزيع : علي اباظة، وتريات : يحيي الموجي، صولو كمان : محمود سرور، قانون : ماجد سرور، ناي : محمد عاطف، مهندس صوت : رامي سليمان، مكس وماستر : خالد رؤوف، واستديو : صوت الحب. Advertisements قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتوحشيني لـ فضل شاكر تحقق 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.