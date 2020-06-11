عبير فريد شوقي تتعرض للتنمر والاحتقار

بعد أن أعلنت المخرجة المصرية عبير فريد شوقي عن إصابتها بكورونا بسبب مخالطتها لشخص يعمل في المجال وأنها لم ترض أن تحرجه بعدما مد يده للسلام عليها، كشفت في لقاء تليفزيوني عن تعرضها للتنمر من قبل أحد الصيادلة الذي عاملها بشكل به احتقار بعدما علم أنها مصابة كورونا.

تواصلت مع ابنة "وحش الشاشة" الراحل الفنان فريد شوقي، والتي كشفن قصة تعرضها للتنمر من قبل الصيدلاني عندما ذهبت لشراء دواء، قائلة: "أنا مريضة بداء حساسية صدر وإذا لم آخذ العلاج في موعده فإنه تحدث لي أزمة ولا أستطيع أن أتنفس بشكل طبيعي، واكتشفت أن الدواء انتهى من عندي فقررت الذهاب إلى الصيدلية لشرائه، وكنت ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية، حيث ارتديت الكمامة والقفازين مع المحافظة على المسافة بيني وبين الطبيب، ووقفت على مسافة بعيدة، وعندما سألته عن الدواء سألني عن سر وقوفي بعيدة وهل أنا خائفة من عدوى كورونا، فأخبرته بأنني مصابة بكورونا، فانفعل فجأة وعاملني بشكل سيئ للغاية".

وتابعت: "فوجئت بأنه يتعامل معي بحقارة، فطلبت منه أن يعطيني دوائي وخاصة الحقن لأنني أحتاجها، فأحضرها سريعاً وألقاها أمامي بشكل سيئ، وكأنه يريد أن يلقيها في وجهي".

وطالبت عبير فريد شوقي المسؤولين في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بمعاقبة مثل هذا الصيدلاني الذي يجبر الناس أن تخفي حقيقة مرضها مما يتسبب في كارثة.

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