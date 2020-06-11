وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا أونلاين

بيروت - لايف ستايل
يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا أونلاين مساء اليوم، الخميس. وتحت شعار "مكملين معكم"، وفي إطار المبادرة الترفيهية الأولى من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور.
تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.
ومن المنتظر أن يغني وائل كفوري خلال الحفل تشكيلة مختارة من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى آخر إصداراته الغنائية.
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