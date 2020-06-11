تعرف علي وراء شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن ياسر خليل مدير أعمالها السابق، وراء الشائعات التى خرجت عنها خلال الفترة الماضية.

ونشر "تدوينة" لشخصية تدعي أنها على علاقة بـ"شيرين"، ونشرت "منشوراً" قالت من خلاله، "بحبك" لـ"ياسر خليل" مدير أعمال شيرين السابق.

وعلق "عبدالوهاب" قائلاً: "هي دي اللي مفهماكم إنها بتحب شيرين، أهي طبعا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زقها على حسام وعلينا.. بطلوا قرف بقى، خلاص بقيتوا مكشوفين واتفضحتوا".

وكانت شيرين نشرت صورة تظهر فيها برفقة زوجها وهما يتعانقان، وكتبت عليها: "زي مانتوا شايفين.. مبنبطلش خناق"، في ردّ حاسم ونهائي على الشائعات التي تحدثت عن وقوع خلافات بينها وبين حبيب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

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وفي سياق منفصل، نفت شيرين أيضاً شائعة إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها وأسرتها بصحة جيدة ولا قلق على صحة والدتها المسنة.

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