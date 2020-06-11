هنا الزاهد تكشف حقيقة تبرؤها من فيلمها الجديد

أثارت النجمة هنا الزاهد الجدل خلال اليومين الماضيين بتصريح لها قالت فيه إنه لو عرض عليها تصوير فيلم "الغسالة" الآن فلن توافق عليه، وهو ما اعتبره عدد كبير من الجمهور تنصلاً من الفيلم وأنها غير راضية عنه.

وفي تصريح خاص أكدت الزاهد أنها لم تقصد ما تم تداوله من أنها تتبرأ من الفيلم، بل كل ما كانت تقصده أن الفترة التي نمر بها أجبرتنا على تغيير مشاهد كثيرة في الفيلم بسبب فيروس كورونا، وأننا كان يمكن أن يكون التصوير أفضل بكثير في الأجواء العادية، وأنه لو عرض عليها تصوير الفيلم في الظروف الحالية من البداية فلن توافق وستنتظر انتهاء الأزمة.

وقالت: "أنا فعلاً سعيدة بالعمل مع فريق الفيلم وخاصة الفنان الكبير محمود حميدة الذي تعلمت منه الكثير طوال فترة تصوير الفيلم، وسعيدة بالعمل صديقي الفنان أحمد حاتم في التجربة الثانية لي معه بعد فيلم "قصة حب".

يذكر أن هنا الزاهد انتهت من تصوير فيلم "الغسالة" منذ أيام قليلة، وأثار احتفال فريق الفيلم بنتهاء التصوير الكثير من الهجوم عليهم لظهورهم دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى كورونا.

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