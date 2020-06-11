أحمد الفيشاوي يخوض معركة جديدة لإثبات نسب طفله الألماني

بعد 16 عامًا من اشتعال الرأي العام بقضية نسب ابنة الفنان أحمد الفيشاوي "لينا" من طليقته هند الحناوي والتي تعود لعام 2003، يبدأ "الفيشاوي" رحلة جديدة مع دعوى إثبات نسب ابنه "تيتوس".

فعقب أيام من صدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لمدة عام، للامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، تلقى "الفيشاوي" مفاجأة جديدة فجرتها طليقته هند الحناوي.

ونشرت هند الحناوي، صورة لابنتها مع طفل في السابعة من عمره، وعلقت عليها: "لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي صورة قديمة من يونيو 2019، ننتظرك في يوليو 2020".

وبتتبع الحساب، اكتشف أنه لسيدة ألمانية تدعى "دنيس ولمان" هي الزوجة الثالثة للفنان أحمد الفيشاوي، وتردّد أنه تعرف عليها عندما سافر إلى ألمانيا منذ 10 سنوات مع والدته الفنانة سمية الألفي في رحلة علاج.

وكشف المحامي شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي، وقال في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

Advertisements

وأضاف أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحًا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية، وستصله قريبًا.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على رأي أحمد الفيشاوي في طفلة مسرحية "هالة حبيبتي"

أحدث ظهور للفنانة سمية الألفى مع زوجة أحمد الفيشاوي