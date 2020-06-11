قائمة بالأفلام الكلاسيكية من تيرنر كلاسيك موفيز

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دبي: كشفت تيرنر كلاسيك موفيز عن قائمة الأفلام الكلاسيكية المعاصرة لبدء موسم الصيف على الشاشة الصغيرة. واعتباراً من 1 يونيو 2020 ستتيح تيرنر كلاسيك موفيز أبرز الأفلام التي يمكن مشاهدتها من المنزل لقضاء أحلى الأوقات خلال فرض القيود على الحركة.

إن البقاء في المنزل للحد من انتشار الوباء هو فرصة رائعة لمشاهدة مجموعة من أفلام هوليوود الحائزة على جوائز منها أفلام ريدلي سكوت، جودي فوستر وبول فيرهوفن. وتضم أفلام تيرنر كلاسيك موفيز باقة منوعة من الأفلام الكوميدية والرومانسية وأفلام التشويق والرعب والتي حتماَ ستنال أعجاب متابعي الأفلام ومحبيها على حد السواء. يمتد هذا الاحتفال الصيفي للأفلام الكلاسيكية المعاصرة من شهر يونيو وحتى أغسطس.

في شهر يونيو، يمكن لمشاهدي تيرنر كلاسيك موفيز الاستمتاع بمشاهدة رحلة الطريق في فيلم ثيلما ولويز لريدلي سكوت والحاصل علي ستة ترشيحات للفوز بجوائز الأوسكار بما فيها أفضل ممثلة لكل من الممثلتين الرئيسيتين جينا ديفيس (ثيلما) وسوزان ساراندون (لويز) كذلك جائزة أفضل مخرج. ومع احتفالهما بالفيلم الكلاسيكي. مهدت ثيلما ولويز الطريق لانتاج المزيد من أفلام هوليوود التي تدور قصصها حول المرأة. كما سيتم عرض فيلم ذي برينسس برايد الكلاسيكي علي قناة تيرنر كلاسيك موفيز وهو يتناول القصص الخيالية بأسلوب جديد وفكاهي ويستعرض كلمات لا تنسى قالها المعجبون حتى هذا اليوم. كما سيتم عرض فيلم سيتي سليكرز من بطولة بيلي كريستال خلال شهر يونيو أيضاَ، وهو فيلم بطابع فكاهي ودرامي وحاصل على 88٪ من النقاط عبر تقييم Rotten Tomatoes. يعتبر فيلم ليتل مان تايت أول فيلم من اخراج جودي فوستر وقد حازت قصة الفيلم التي تتناول صراعات يعيشها طفل معجزة، علي استحسان النقاد.

سيشهد شهر يوليو عرض الكثير من الأفلام الحائزة على جوائز على قناة تيرنر كلاسيك موفيز. منها فيلم كابوتي الذي حصد عنه الممثل فيليب سيمور هوفمان جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن الدور الذي جسد خلاله علاقة الكاتب ترومان كابوتي المثيرة مع القاتل. كما سيتم عرض فيلم بابل للمخرج أليخاندرو غونزاليس إناريتو والذي كثيراً ما يتم إدارجه كأحد أفضل أفلام هذا القرن، وهو مرشح للفوز بسبع جوائز أوسكار منها جائزة أفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل ممثلة مساعدة. أما فيلم ديد مان واكينغ بطولة سوزان سارندون وهي تلعب دور راهبة تتعاطف مع شون بن المجرم الذي يتنظر تنفيذ حكم الإعدام.. أما عشاق الإثارة السكيولوجية، فما عليهم سوى متابعة فيلم إيدنتتي، الأسلوب الجديد في فئة الأفلام الكلاسيكية من بطولة جون كوزاك وراي ليوتا وأماندا بيت.

