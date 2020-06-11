تارا مكدونالدز تطلق أغنية Skeletons

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أطلقت مغنية البوب البريطانيّة Tara McDonald أغنيتها الجديدة "Skeletons" بمُشاركة النجم التونسيّ الشابّ مهدي بكّوش .

"Skeletons" هي أغنية حماسيّة من نمط الـ "Urban Pop " تنقل ماضٍ قاتم يصعب تقبّله وذكريات من فصول قصّة بقيت بعض أجزائها طيّ الكتمان .

وكتب مهدي الجزء العربيّ من الأغنية بلهجته التونسيّة، أمّا الموسيقى فشارك بتأليفها مهدي وTara وعدد من الموسيقيينUgo Benferta – Mourad Saadi – Laurent Jaccoux – Kyle MacKenzie – Keir MacCulloch – Philippe Fragione aka Akhenaton – Bruno Coulais – Madjid Boughachiche aka Bouga و duo COMMANDS UK.

وعبّرتTara عن سعادتها تجاه هذه الفرصة التي جمعتها بمهدي بكوش الذي وصفته بـ"الفنان الأصيل والموهوب" وقالت :" لطالما رغبت بالتعاون مع فنان عربيّ الأصل. هذا العمل هو بمثابة حلم يتحقّق، بخاصّة أنّ أغنية"Skeletons" هي الأولى لي باللغتين الإنكليزيّة والعربيّة. وتابعت:" هي أقرب إلى ديو، جمع ثقافتين مُختلفتين. لقد تناغمت أصواتنا بشكل جميل وعكس العمل التجانس الذي جمعنا على الرغم من إختلافنا وأظهر للعالم أنّ وحدتنا هي قوّتنا. فأنا هكذا أرى مُستقبل الموسيقى".

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أمّا مهدي فشارك Tara حماسها مُعتبراً بدوره أنّ دمج الثقافات يُغني الفنّ، فالموسيقى أسلوب فعّال لإظهار أهميّة التنوّع والمساواة".

يُذكر أنّه تمّ إطلاق أغنية "Skeletons"على كافّة التطبيقات الموسيقيّة من توزيع Universal Music MENA.

رابط الأغنية : https://UmusicMENA.lnk.to/Skeletons

