شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ونجوى كرم وسمية الخشاب فى وصلة غزل لـ نادية الجندى بسبب ظهورها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة نادية الجندي في لوك مختلف تماماً صباح اليوم عما اعتادت الظهور بها عبر حسابها على موقع انستجرام، وذلك من خلال إطلالة رياضية عبر صورتين علقت عليهم بكتابة : "صباح النشاط"، .. وفور نشرها تلك الصور حتي تفاعل معها أصدقاؤها بتعليقات مثلما حصل مع الفنانة سوسن بدر والمطربة نجوي كرم إلي جانب الفنانة سمية الخشاب والفنانة لقاء الخميسى.



نادية الجندي وتعليقات سوسن بدر وسمية الخشاب ولقاء الخميسى

وكانت اعتادت النجمة نادية الجندى، مؤخراً التفاعل مع متابعيها من خلال كواليس أعمالها السابقة، كما حصل حينما نشرت مؤخراً عبر حسابها بموقع انستجرام صورة أفيش فيلم الرغبة أمام سينما راديو أثناء للعرض الأول فى عيد الأضحى المبارك فى عام 2002، أي منذ حوالى 18 عاما.

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نجوي كرم أيضاً حرصت على مغازلة نادية الجندي

وعلقت النجمة نادية الجندى على صورة أفيش الفيلم قائلة: "فيلم الرغبة العرض الأول فى عيد الأضحي سينما راديو، فن بلا جمهور = لا فن، وشباك التذاكر كان الفيصل ستظل السينما هي عشقي والتاريخ الحقيقي لأي فنان".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان، مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وشاركت فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.