شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يشوق متابعيه لفيلمه الجديد Unhinged ويستعد لمحاربة كورونا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار استعداد دور العرض السينمائي حول العالم لبدء تخفيف قيود فيروس كورونا، في شهر يوليو، نشر النجم راسل كرو عبر حسابه على موقع انستجرام صورة أفيش أحدث أفلامه السينمائية “Unhinged”، حيث علق عليها بالتأكيد على طرح الفيلم بداية من شهر يوليو المقبل في دور العرض.



راسل كرو على انستجرام

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وبالتالي فإن الفيلم أمامه حرب ليست مع الأفلام الذى سينافسها مثلما كان في الحال في السابق، وإنما تلك الحرب ستكون مع فيروس كورونا، ومدي استعداد الجمهور لتقبل دخول دور العرض حالياً مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25 في المئة فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعي.

تشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي وذلك يوم ١٧ يوليو المقبل .