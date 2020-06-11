شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة لشقيقتها رشا: وحشتينى بس لولا كورونا ومفيش طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة حلا شيحة عن اشتياقها لشقيقتها رشا، بسبب عدم رؤيتها منذ فترة لتوقف الطيران نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الكثير من البلاد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وكتبت حلا عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "مفيش أجمل منك يا روشا بحبك وحشتيني لولا كورونا بس.. ومفيش طيران بس حجيلك اول فرصة اشوفك علشان بجد وحشاني".

يذكر أن حلا شيحة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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من ناحية أخرى قالت النجمة حلا شيحة، إنها انتهت قبل رمضان من تصوير جزء كبير من دورها في فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، ولكن التصوير توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتبقى من التصوير 10 أيام فقط، ومن المتوقع أن يتم استكمال هذه الأيام المتبقية بعد أجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضحت حلا شيحة في حوارها مع "الخليج 365، بأنها تجسد شخصية فتاة تحمل صفات مميزة وعديدة، مشيرة إلى أن دورها بالفيلم يعبر عن البنت المصرية الأصيلة التي تقف بجانب الشخص الذى تحبه، لتظهر جدعنتها وآصالتها، وسيتذكرنى الجمهور بأدوارى التي ظهرت بها أيام فيلم "السلم والثعبان" و "غاوى حب" وغيرها.

ويُعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى شارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.