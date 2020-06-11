شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة "بـ100 وش".. بوسى شلبى: اللى قدامك دى كانت كل يوم فى مطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الإعلامية بوسى شلبى عن اشتياقها لرحلاتها وتنقلها بين المهرجانات الفنية التى اعتادت على حضورها بشكل دائم، وذلك لتوقف الطيران نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الكثير من البلاد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وعلقت ساخرة على طريقة شخصية نجلاء فى مسلسل "بـ100 وش"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "فين أيام السفر.. اللى قدامك دى كانت كل يوم فى مطار شكل".





وكانت حرصت الإعلامية بوسى شلبي علي إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز من أمام قبره، حيث شاركت بصورة لمصحف أمام قبره، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده الفاتحة.. محمود عبد العزيز".

وكانت نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: "عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لى ويوم خاص لى سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتى لك والناس التى تحبك الدعاء والصدقة وحشتنى وبحبك.. الفاتحة".

وظهرت بوسى شلبى لتطمئن جمهور رجاء الجداوى بعد ترويج أخبار عن تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر صفحتها على فيس بوك "كلمت أميرة ورجاء كويسة من فضلكم حرام إحنا تعبانين".