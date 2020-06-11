شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وجاستن بيبر يوقعان على رسالة للمطالبة بإصلاح الشرطة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عدد من النجوم فى الولايات المتحدة على رسالة تدعو إلى إصلاح الشرطة فى ولاية نيويورك الأمريكية، على خلفية مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، ومنهم ريهانا، وبيلي إيليش، وجاستين بيبر، وجوناس براذرز، وأريانا جراندي، وكثيرون غيرهم ، تطلب من مشرعي نيويورك إلغاء البند رقم 50 – أ من قانون الحقوق المدنية بولاية نيويورك.

وجاء في نص الرسالة المفتوحة: "حزينون على مقتل جورج فلويد والخسارة غير الضرورية للكثير من الأرواح السوداء قبل وفاته. يجب أن نحاسب أولئك الذين ينتهكون يمين الحماية والخدمة، وإيجاد العدالة لأولئك الذين وقعوا ضحايا للعنف".

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وأكدت الرسالة أن "الوصول إلى السجلات التأديبية لضباط إنفاذ القانون خطوة لا غنى عنها. إن قانون نيويورك 50-أ، يحظر الشفافية الكاملة، ويحمي تاريخًا من سوء سلوك الشرطة من التدقيق العام، مما يجعل من الصعب السعي إلى تحقيق العدالة وتحقيق الإصلاح. يجب إلغائه على الفور"، وفقا لشبكة cnn.

وتابعت الرسالة قائلة "ليس كافيًا التخلص من البند 50 - أ؛ هذه الصخرة في طريق العدالة كانت تقف في الطريق لفترة طويلة جدًا، ويجب سحقه بالكامل".

وكانت الرسالة موجهة إلى حاكم نيويورك أندرو كومو، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في نيويورك، أندريا ستيوارت كوزينز، ورئيس الجمعية كارل هيستي.

ويحافظ القانون حاليًا على سرية ملفات أفراد الشرطة، وبصورة أساسية بعيدًا عن متناول الجمهور، وتستعد الهيئة التشريعية في نيويورك لاتخاذ إجراءات بشأن حزمة إصلاح الشرطة التي تشمل إلغاء البند 50-أ.