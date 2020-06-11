شكرا لقرائتكم خبر عن ناس مرضى وقليلة الرباية.. شريف منير غاضبا من التنمر على صورة بناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم شريف منير عن استيائه الشديد من التعليقات والتنمر علي صورة بناته فريدة وكاميليا التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أمس، ليضطر لحذفها، قائلا : الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. وقليلى الرباية .. وجرحوا بناتى وجرحونى .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا .. حسبنا الله ونعم الوكيل".



شريف منير

وكان نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، مساء اليوم، معلقا عليها: "فريدة شريف منير.. اللى قاعدة .. كاميليا شريف منير.. اللى نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير".





على صعيد آخر، تحدث شريف منير عن شخصية "عبد الله" في مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى عرض في موسم شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً، بإحدى البرامج التليفزيونية والهجوم الذى تعرض له من التعليقات بسبب مراد السويفى، موضحاً أن شخصية عبد الله أنانية ومغرورة ودائماً يرى نفسه مخرج قوى جداً.

وتابع شريف منير، أنه حابب يوضح للجمهور حقيقة فقدانه للذاكرة فى المسلسل، خاصة أن هناك بعض من الجمهور تخيل أنه كان يدعى هذا الأمر، لافتاً إلى أن عبد الله بالفعل فقد الذاكرة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الأحداث حتى قابل "مراد السويفى" كريم فهمي، تذكر كل شيء ومن بعدها ادعى فقدان الذاكرة ليحاول إعادة حبيبته وطليقته مرة أخرى.