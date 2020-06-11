شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من طرحها.. "كورونا فيروس" لمحمد رمضان تحقق أكثر من 700 ألف مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان نحو 700 ألف مشاهدة بعد 8 ساعات فقط من طرحها علي قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حيث تصدرت تريند أكثر الأغاني مشاهدة فى الوقت الحالى، والتى تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وفي وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس"، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيرو.س

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان، صورًا من كواليس الكليب، حيث نشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.