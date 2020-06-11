شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان 25 تشهد صلح عثمان وعمه ديندار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب عرض الحلقة 25 من مسلسل قيامة عثمان، شهدت مؤشرات البحث فى موقع جوجل ومواقع السوشيال ميديا ازدياد واسع من قبل متابعى مسلسل قيامة عثمان، حيث دارت أحداث الحلقة التى عرضت أمس الأربعاء حول الصلح الذى تم بين الغازى عثمان وعمه ديندار، حيث تم هذا الصلح بعد أن جاء عمه ديندار إلى العرس وقال له أريد أن تسامحنى يا عثمان على ما بدر منى، لكن عثمان لم يسترح لهذه الكلمات لكن قبل اعتذاره ورحب به وقام بضيافته.

المسلسل حقق نسب مشاهدة مرتفعه علي مدار خمس سنوات، وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول استكمال الابن الأصغر لأرطغرل وهو عثمان لمسيرة والدة حيث يواجه الكثير من المتاعب والصعوبات التي تتعرض لها قبيلة الكايي والقبائل بعد مرض والده أثناء عودته من قونية، والذى أكد الأطباء على إصابته بمرض فى الكبد.

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مسلسل قيامة عثمان، مسلسل تركى درامى تاريخى من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل ، عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.