شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى ناعية الفنان محمود مسعود: إنسان فى منتهى الاحترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت المخرجه كاملة أبو ذكرى، الفنان محمود مسعود الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، وكتبت كاملة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: محمود مسعود الله يرحمك اتعاملت مرة واحدة معاة فى واحة الغروب إنسان فى منتهى الاحترام والحنية والطيبة ربنا يجعل مثواك الجنة".

وتوفى فجر اليوم الخميس، الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

Advertisements

كان آخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".