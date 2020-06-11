شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى محمود مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين به ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير محمود مسعود، الذى وافته المنية فجرا، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو التليفزيون.

الراحل محمود مسعود عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المسرحية منها ملك الأمراء، ورد الجناين، مسافر ليل، مولد و صاحبه غايب ، و كان أخرها عرض " حوش بديعة " من انتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح ، و من إخراج ياسر صادق ، هذا بالاضافة الى أعماله في السينما و التلفزيون التي حُفرت في ذاكرة المشاهد المصري و العربي ، أسكنه الله فسيح جناته ، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.

كان آخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

وشارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة"، وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".