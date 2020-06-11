شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان الراحل محمود مسعود ودفنه بمقابر صلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جنازة الفنان محمود مسعود إلى مقابر أسرته بالقاهرة بطريق صلاح سالم، وتمت صلاة الجنازة هناك ودفن الجثمان بحضور أسرته، والفنان منير مكرم.

وكان آخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى.

شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

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وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".