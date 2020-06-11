"قليلي الرباية جرحوا بناتي".. شريف منير يرد على المتنمرين على صورة ابنتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد ساعات من نشر صورة ابنتيه "كاميليا" و"فريدة"، قام الفنان شريف منير بحذف الصورة من حسابه بموقع إنستجرام، بعد تعرض ابنتيه للتنمر من قبل بعض متابعيه.

وكتب: "بعد ما نزلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى قليلي الرباية، جرحوني وجرحوا بناتي فمسحت الصورة، ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبي الله ونعم الوكيل".

Advertisements

ونشر "شريف" بوست كتب فيه: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير".

يذكر أن الفنان شريف منير، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، ليلى عز العرب.