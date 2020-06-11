عمرو عبدالعزيز ينعى الفنان محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان الراحل محمود مسعود، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية.

وكتب "عمرو"، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان من له الدوام، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود، أسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

ورحل الفنان محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة أبرزها "رجل الأقدار"، "أفراح إبليس"، "أم كلثوم"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وكان آخر أعماله مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في رمضان الماضي.