ملتزمان بالإجراءات الاحترازية.. أحمد السعدني يطمئن الجمهور على أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وظهر "السعدني" و"زكي" في الصورة يرتديان كمامات، وهناك مسافة بينهما، ما يعني التزامهما بالإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا المستجد.

وعلق "السعدني": "حمد الله على السلامة يا نقيب"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنان الشاب.

وكان الفنان أشرف زكي قد أجرى عملية جراحية من أيام، وقام بتركيب دعامتين بالقلب، وطمأن جمهوره بعدها بأنه بصحة جيدة.