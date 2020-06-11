ندى بسيوني تنعى محمود مسعود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الفنان الكبير محمود مسعود، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكتبت: "ألف رحمة على الفنان محمود مسعود، اللهم اجعل مثواه الجنة".
ورحل الفنان محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة أبرزها "رجل الأقدار"، "أفراح إبليس"، "أم كلثوم"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وكان آخر أعماله مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في رمضان الماضي.
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