تراند اليوم : "سمية الخشاب" تصدم معجبة أمام الجميع

صدمت الممثلة المصرية سمية الخشاب، إحدى متابعيها بعد أن عبرت عن إعجابها الشديد برشاقتها.

وشاركت "سمية" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وعلقت إحدى المعجبات، قائلة: "ما شاء الله جمال وما يبين عليكي العمر، كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنين ودلوقتي كبرت وكأنه أنتي ‏بعمري أو أصغر كمان، أمنيتي أبقى مثلك محافظة، على شبابي وجمالي وأنوثتي".‏

لترد عليها "سمية" بغضب قائلة: "نسيتي تقولي ما شاء الله حبيبتي"، الأمر الذي سبب إحراجًا لها، ما دفع عدد من المعلقين إلى الدفاع عنها والتأكيد على أنها لم تقصد بكلامها الحسد.