مي عز الدين تستأنف تصوير «خيط حرير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والفنانة المصرية مي عز الدين، لتصوير مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم “خيط حرير” مطلع شهر يوليو القادم 2020، والعمل من انتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر.

وكانت مي قد صورت عدة مشاهد من المسلسل، ثم توقف التصوير وخرج من السباق الرمضانى نظراً لضيق الوقت وفرصة لصناع العمل لتقديم عملا درامياً يليق بجمهور مى عز الدين.

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ويشارك في بطولة مسلسل “خيط حرير”، مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت مى عز الدين، قد قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل “البرنسيسة بيسة” وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

كما ظهرت مى عز الدين في فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى كضيفة شرف ، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.