هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة بترخج نجلها آدم، معربة عن فخرها به وزملائها من قدرتهم على تخطي عامهم الدراسي في ظل أزمة كورونا.

هنا نشرت فيديو، هنات فيه آدم وزملائه على التخرج، قالت فيه: «يمكن ده أصعب فيديو اعمله السنادي بعمله لأبني أدام العوامري.. دفعة 2020 - وكل الدفعة بتاعته ولادي وربيتهم على يدي من وهما صغيرين... أنا بجد فخورة بيكم وعايزة أقولكم ماتزعلوش و2020 سنة صعبة جدا انتم مريتهم بيها مع فيروس كورونا».

واضافت: «أنتم مريتهم بأصعب امتحان وانتم صغيرين - محدش فينا كأهل يتمنى أن ولادوا يمروا بتجارب صعبة أوي زي كده.. لكن التجارب القوية بتعلم وتنشف وتعلمنا الحياة عاملة ازاي – وأنا فخور بيكم كلكم – آه السفر اتلغي لكن هتسافروا كتير.. وهنحتفل هنحتفل.. والعالم كله بيقولكم مبروك».

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وفي تعليق على الفيديو، كشفت هنا عن نيتها في اقامة حفل كبير لابنها وزملائه بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث كتبت: «دفعة 2020، مبروك ليكم كلكم على التخرج، فخورة بيكم جدا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم.. مبروك».

من ناحية أخرى، شاركت هنا شيحة في دراما رمضان بمسلسل «شاهد عيان» من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشاركت هنا في بطولته أمام حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، أحمد صيام، وغيرهم.