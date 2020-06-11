مي عمر تخوض أول بطولة مطلقة لها في “لؤلؤ”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت وسائل إعلام مصرية عن خوض الفنانة مي عمر للبطولة المطلقة لأول مرة، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان “لؤلؤ”، سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، المسلسل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على كافة الأسماء التي ستشارك في العمل، ولا زال اختيار الأبطال جاريًا وتم بالفعل ترشيح بعض الفنانين لكن لم يتم الكشف عنهم بعد.

من جهتها، كانت مي عمر قد أثارت إعجاب الجمهور خلال موسم رمضان الماضي من خلال شخصية “ليل” التي قدمتها في مسلسل “الفتوة” إلى جانب النجم ياسر جلال وعدد من الفنانين الآخرين نذكر من بينهم إنعام سالوسة وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وغيرهم.

والجدير بالذكر، أن الفنانة مي عمر هي زوجة المخرج محمد سامي الذي تولى في موسم رمضان 2020 إخراج مسلسل “البرنس”، والذي كان من تأليفه أيضًا.