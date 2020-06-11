هيفاء وهبي: “سأفضح لكم أمرًا في القريب العاجل”

متابعة بتجــــــــــرد: خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها بطريقة مفاجئة، وقرّرت أن تبوح ببعض الأسرار التي كانت تكتمها لفترة.

وغرّدت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “مرحباً، هناك بعض الأمور التي أريد التحدث عنها، لأنّه الوقت المناسب لأفصح عمّا لا يمكنني أن أخفيه أكثر”.