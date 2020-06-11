متابعة بتجــــــــــرد: خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها بطريقة مفاجئة، وقرّرت أن تبوح ببعض الأسرار التي كانت تكتمها لفترة.
وغرّدت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “مرحباً، هناك بعض الأمور التي أريد التحدث عنها، لأنّه الوقت المناسب لأفصح عمّا لا يمكنني أن أخفيه أكثر”.
وتابعت بطريقة غامضة: “لدي قصة سأفصح عنها قريباً”، ذاكرة إسم أحد الفنادق المهمة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي انشغلت قبل انتشار فيروس كورونا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” الذي تم تأجيل عرضه إلى وقت لاحق.
وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية أغنيتي “شاغلة كل الناس” و”تملي ناجحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي: “سأفضح لكم أمرًا في القريب العاجل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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