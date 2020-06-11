بالفيديو – شاهدوا الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا Bill & Ted 3

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “مترو جولدوين ماير” الترفيهية الإعلان التشويقي الأول للجزء الجديد من سلسلة أفلام الكوميديا والموسيقى “Bill & Ted Face the Music” للنجمين كيانو ريفز وأليكس وينتر، والمقرر طرحه في 21 آب/أغسطس المقبل في صالات السينما.

يتم إخبار (تيد) (بيل) اللذين من المحتمل أن يصبحا عازفي روك من سان ديماس بكاليفورنيا، بأنهما يستطيعان إنقاذ الكون من خلال مغامرة تسافر بهما عبر الزمن.

يُشار إلى أن هذه السلسلة تُعد واحدة من أشهر أفلام المراهقين، حيث صدر الجزء الأول قبل 30 عامًا وحمل أسم ”Bill & Ted’s Excellent Adventure”، فيما طرح الجزء الثاني عام 1991 بعنوان ”Bill & Ted’s Bogus Journey”.