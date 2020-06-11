ورحل محمود مسعود.. هذا ما قاله عن "مرسي والإخوان"

توفى الممثل المصري محمود مسعود، الخميس، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية على حسابها بموقع "فيسبوك" الفنان الراحل، الذي توفي داخل أحد مستشفيات وسط القاهرة.

ولد محمود مسعود في 3 سبتمبر 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

وعمل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، ثم انتقل إلى السينما، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "المتمرد والشرسة".

واشتهر محمود مسعود بأدواره التلفزيونية، وبأدائه الرصين، ومن أبرز أعماله مسلسلات "أم كلثوم"، و"أفراح إبليس"، و"القضاء في الإسلام"، و"نسيم الروح"، و"سيدنا السيد"، و"عوالم خفية"، و"حارة اليهود".

كما شارك في مسلسلات "اللقاء الثاني ومغامرات زكية هانم وجمهورية زفتى وأكتوبر الآخر، وسر الأرض".

واشتهر محمود مسعود بأدوار الخير والموظف الشريف، كما أن ملامح وجهه الطيب ساعدته على أداء أدوار ابن البلد.

واشتهر مسعود أيضا بأدواره في المسلسلات التلفزيونية التاريخية، التي قدم فيها الكثير من العلامات التي لا تنسى في أدوار الدراما، منها مسلسلات "القضاء في الإسلام والإمام المراغي".

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أما سينمائيا، فقد شارك في أعمال شهيرة منها "حب في الزنزانة"، و"امرأة آيلة للسقوط".

ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في مسلسلي "شمس الأنصاري وحكايات بنات"، وعارض رغبتها في الدخول للوسط الفني بسبب "اعتماده على الوساطات"، لكنه ترك لها الحرية فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية.





وفسر مسعود قلة أعماله السينمائية بسبب كثرة الموضوعات الضارة بالمجتمع على حد قوله في حوار صحفي سابق.



وعرف عن الراحل معاداته لتنظيم الإخوان الإرهابي، حتى أنه قال حين تولى محمد مرسي، مرشح الجماعة الإرهابية، حكم مصر، إن "مرسي مرتبط بعهد مع مرشد الجماعة، في إشارة إلى قسم الولاء والإخلاص الذي يقسمه أعضاء الجماعة لمرشدهم

وأضاف في حوار سابق: "ولذلك لا يمكن أن نصدق أن مرسي سيخرج من عباءة الإخوان".

وكان ظهور مسعود الأخير في مسلسل "لآخر نفس"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذى عرض في رمضان قبل الماضي.

