أحمد جمال في تجربة جديدة قريبًا؟

أكد الفنان أحمد جمال أنه تلقى أكثر من عرض ليدخل مجال التمثيل، إلا انه لا زال يدرس الموضوع ولم يعط الجواب النهائي حول قراره.

وشدد “جمال” أن خطوة التمثيل مهمة ولكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقته، متمنياً دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعًا كبيرًا له ودعم من قبل المحبين والأصدقاء.

من جهة أخرى، يستعد احمد جمال لطرح كليب جديد بعنوان “جيل بطل”، وذلك دعماً لأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

نذكر أن نجم أراب آيدول طرح مؤخراً كليب بعنوان “احنا مش بتوع حداد” حيث أهدى العمل الى الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهي من ألحانه، كلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.