Jun 11, 2020
أكد الفنان أحمد جمال أنه تلقى أكثر من عرض ليدخل مجال التمثيل، إلا انه لا زال يدرس الموضوع ولم يعط الجواب النهائي حول قراره.
وشدد “جمال” أن خطوة التمثيل مهمة ولكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقته، متمنياً دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعًا كبيرًا له ودعم من قبل المحبين والأصدقاء.
من جهة أخرى، يستعد احمد جمال لطرح كليب جديد بعنوان “جيل بطل”، وذلك دعماً لأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.
نذكر أن نجم أراب آيدول طرح مؤخراً كليب بعنوان “احنا مش بتوع حداد” حيث أهدى العمل الى الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهي من ألحانه، كلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمال في تجربة جديدة قريبًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.