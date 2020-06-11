Jun 11, 2020
طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة “كورونا فيروس” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الأغنية صورها “رمضان” مع المخرج محمد سامي الذي قدّم من خلال الصورة بعض النصائح والإرشادات للوقاية من فيروس كورونا لأجل الحدّ من انتشار هذا الوباء القاتل.
تخطى الكليب حاجز الـ 600 الف مشاهدة خلال ساعات قليلة، وقد تداول جمهور رمضان الكليب بشكل واسع على الانترنت.
ظهر في الكليب نجل محمد رمضان حيث كان يعلمه كيفية تعقيم غرفته.
وكانت صورة محمد مع ابنه قد عرضت الأخير الطفل للتنمر حول لون بشرته ما دفع بالفنان محمد رمضان للرد.
وأعاد رمضان نشر التعليق مع تمويه اسمم صاحبة الحساب التي قالت في تدوينتها: “أسود زي أبوه المصيبة ان ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها..” ليرد قائلا: “انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.
نذكر أن إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان تعرضت الأسبوع الفائت لتنمر على مواقع التواصل عقب نشر صور زفافها من حسام حامد الذي أقيم بحضور الفنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة ابنه، محمد رمضان يطرح كليب كورونا فيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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