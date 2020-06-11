شريف منير يحذف صورة بناته ويرد: ناس مريضة وقليلة الترباية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر الفنان المصري شريف منير عن غضبه الشديد بعد تعرض بناته للتنمر، بسبب الصورة التي نشرها لهن عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث سخر بعض المتابعين منهن.

وعلق شريف على الصورة التي نشرها قائلاً: "فريدة شريف منير.. إللي قاعده ..كاميليا شريف منير.. إللي نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير"، وبعد ساعات قليلة من نشرها فاجأ الجمهور بحذفها، مؤكداً أن السبب هو تعرضه هو وبناته للإيذاء النفسي.

وقال شريف في تعليق آخر على إنستغرام: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير”، وتابع في التعليقات بقوله:"بعد ما نزّلت صورة بناتي .. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. وقليلي الترباية .. وجرحوا بناتي وجرحوني .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا..حسبنا الله ونعم الوكيل".

في هذا السياق، حرص الكثير من المتابعين على دعمه، وكان في مقدمتهم الإعلامية ريهام سعيد، حيث قالت له :"الحكاية بقت صعب اوي اوي و الناس الي علي السوشال ميديا معظمها مش متربي و فاهمين اهانه الناس شاطره احمي ولادك كفايه احنا".

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وقالت أخرى:"مكنتش شلتها بروفيلك وانت خر تحط الل تحطه واللي يغلط بلوك ليه مهو الناس مش وراها حاجه غير الكلام ع الناس وتقرير مين صح ومين علط وهما بتبقي اكتر ناس غلط".

وقال أحد المتابعين:”للأسف الناس معرفش جرالها ايه ازاي بقيت بتأذي غيرها كده من غير ميفكروا ف مشاعر الناس اللي حواليهم مش عارفه ...ربنا يهديهم و يشفيهم”.

وكان شريف منير قد تحدث في تصريحات سابقة عن شخصية "عبد الله" في مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي عرض في موسم شهر رمضان الماضي، والهجوم الذى تعرض له من التعليقات بسبب مراد السويفي، موضحاً" أن شخصية عبد الله أنانية ومغرورة ودائماً يرى نفسه مخرج قوى جداً".

وتابع شريف منير، أنه يريد أن يوضح للجمهور حقيقة فقدانه للذاكرة خاصة وأن هناك بعضا من الجمهور تخيل أنه كان يدعي هذا الأمر، لافتاً إلى أن عبد الله بالفعل فقد الذاكرة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الأحداث حتى قابل "مراد السويفي" كريم فهمي، تذكر كل شيء ومن بعدها ادعى فقدان الذاكرة ليحاول إعادة حبيبته وطليقته مرة أخرى.