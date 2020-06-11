محمود مسعود.. شارك بأكثر من 100 عمل وظهوره الأخير كان في "لآخر نفس"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد مشوار الفنان المصري الراحل محمود مسعود، الذي غيبه الموت فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 68 عامًا نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بجانب معاناته من بعض الأمراض الصدرية، العديد من المحطات الهامة.

وولد الفنان المصري الراحل في الثالث من أيلول/سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، وعقب تخرجه عمل في مسرح الطليعة، لينتقل بعدها لعالم السينما والتلفزيون وشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات.

شارك الفنان الراحل في أكثر من 30 عملا سينمائيا وكان أشهرها "جبروت امرأة، و"حب في الزنزانة"، و"سوق الجمعة"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط".

كما شارك مسعود في أكثر من 100 عمل تلفزيوني ومن أشهرها "سر الأرض، ومغامرات زكية هانم، وحارة اليهود، وهي ودافنشي، وأكتوبر الآخر، والإمام محمد عبده، واللقاء الثاني والسيرة العربية، وجمهورية زفتى، والبريمو، وشموع لا تنطفئ، ونور الدين زنكي، وغيرها الكثير من الأعمال والتي تنوعت ما بين التاريخية والدينية والدرامية والثقافية.

وكان آخر تواجد فني للفنان الراحل من خلال مشاركته في مسلسل "لآخر نفس"، والذي كان بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض في السباق الرمضاني لعام 2019.

وفي مجال المسرح، شارك محمود مسعود في زهاء 18 مسرحية ومنها "حوش بديعة، والمرعي، ومولد وصاحبه غايب، وعالم أقزام".

Advertisements

ولفظ الفنان المصري محمود مسعود آخر أنفاسه الخميس في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ونعاه عدد كبير من محبيه وزملائه خلال صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفنان الراحل وكتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

facebook

وكتب الفنان عمرو عبدالعزيز ناعيًا الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيس بوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان من له الدوام وفاة الفنان الكبير محمود مسعود أسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2533809483387105&id=100002742344454