منير مكرم لمصراوي: انتهاء دفن الفنان محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان محمود مسعود دُفن من نصف ساعة.

وأكد "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي، أنه تم دفن الجثمان فور الانتهاء من الإجراءات وتصاريح الدفن الخاصة، وذلك بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم نظرا للإجراءات الاحترازية تجنبًا لعدوى كورونا .

ورحل الفنان محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة أبرزها "رجل الأقدار"، "أفراح إبليس"، "أم كلثوم"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وكان آخر أعماله مسلسل "خيانة عهد"، ال1ي عرض في رمضان الماضي.