"سبب اسم الشهرة وأزمات فنية وابنته مذيعة".. حكايات الفنان نجاح الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجي الـ77، إذ إنه من مواليد 11 يونيو 1943.

ونستعرض في السطور التالية بعض الحكايات والمعلومات عن الفنان الراحل..

فيديو سخرية

انتشر مؤخرا فيديو للفنان نجاح الموجي من مسرحية "الواد ده كويتي"، الذي سخر خلالها من بعض المطربين الشباب في ذلك الوقت، منهم أنغام وعلي حميدة ولطيفة ومحمد فؤاد وعمرو دياب.

حضور بقوة على السوشيال ميديا

رغم وفاة الفنان نجاح الموجي قبل 22 عاما، فإن ما زال حاضرا على السوشيال ميديا ليس فقط بإفيهاته، ولكن باسم شخصيته "الهرم" في فيلم الكيت كات، وهناك عدة صفحات على فيس بوك وحسابات على تويتر، باسم هرم وصورة نجاح الموجي.

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ما قبل الفن

كان يدرس في كلية التجارة لكن رسب، وانتقل للدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية، وتقدم لمعهد الفنون المسرحية ولكنه رسب أكثر من مرة، وعمل خرمانجي في شركة السجائر.

بدايته الفنية

"عبد المعطى محمد الموجى" منحه فرصة التمثيل المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم حين أسندا إليه دورًا في ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، بعد أن تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، إذ بدأ حياته الفنية مع ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، وقدم قرابة 170 عملا، وآخر أعماله مسلسل "في بيتنا كنز" وعرض بعد وفاته.

أزمات فنية في حياته

أطلق تصريحات ضد الحزب الوطني خلال مشاركته في فيلم التحويلة، وخرج عن النص في مسرحية ملك الشحاتين، فقامت الرقابة بسحب الترخيص، وبعد نجاح أغنية اتفضل من غير مطرود، طرح ألبوم لكن الرقابة رفضت إجازة ألبوم.

آيتن الموجي

تعمل ابنته آيتن الموجي مذيعة في التليفزيون المصري، ثم عملت في بعض القنوات الفضائية.

اسم الشهرة

كان يشتهر الموجي باسم "قرقر" في طفولته بسبب نحافته الشديدة.