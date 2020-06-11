بينها لكارول سماحة وعبدالباسط حمودة.. أغنيات "سينجل" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

أنهى العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي تسجيل أغاني سينجل، لطرحها خلال الأيام المقبلة، وكان قد انتهى البعض فعليا من تسجيل أغانيهم، بينما أوشك البعض الآخر على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لأغانيهم.

وفي هذا الصدد يرصد لكم "الخليج 365" أبرز أغاني السينجل المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة..

- أغنية "رجعتيني لبدايتي"

الأغنية للمطرب عاصي الحلاني، وذات طابع رومانسي، تحت اسم "رجعتيني لبدايتي"، الأغنية من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع عمر صباغ. وقد تم الانتهاء من تسجيل هذه الأغنية، ومن المقرر طرحها خلال أيام.

- أغنية " لسه أحبك"

الأغنية للمطرب ناصيف زيتون، وهى ذات طابع رومانسي، وهي من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، وتم الانتهاء من تسجيل هذه الأغنية، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

- أغنية "قلت أخونه"

أكد المنتج هيثم دردير أنه يضع، حاليا، اللمسات النهائية لماستر أغنية "قلت أخونه"، للفنان محمد محيي؛ استعدادًا لطرحها قبل نهاية الشهر الحالي، وهي من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى للفنان فهد.



- أغنية "ياللي واحشني"

الأغنية لمحمد عدوية وذات طابع رومانسي، من توزيع أحمد العسال، وألحان وليد نور، وجيتار مصطفى أصلان، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتم الانتهاء من تسجيل هذه الأغنية ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

- أغنية " تلون وترسم"

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الأغنية ذات طابع طفولي للفنانة بشرى، ومقدمة للأطفال، من كلمات الراحل علاء سليمان، وألحان إسلام فارس، توزيع أحمد عاطف، هندسة صوت إسلام غلاب، وقد تم الانتهاء من تسجيلها، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

- أغنية "يومك بيضحك"

الأغنية للفنان عبدالباسط حمودة، وذات طابع شعبي، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم، وقد تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

- أغنية "100 حساب"

الأغنية هي دويتو بين أحمد سعد وحسن شاكوش تم الانتهاء من تسجيلها، وكان من المقرر طرحها اليوم، لكم نفى المنتج محسن جابر موعد طرحها، بعد أزمة نقابة المهن الموسيقية.

وقال المنتج محسن جابر في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لا أتوقع أن يتم طرح أغنية 100 حساب، اليوم، حسبما تقرر، فيجب أن يقوم حسن شاكوش بحل مشكلته مع النقابة أولا قبل طرح الديو وهذا قرار الشركة".

الأغنية من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوت أحمد جودة، وكان قد طرح أحمد سعد جزءا من الأغنية الجديدة من خلال قناته على يوتيوب دون الإعلان عن أى تفاصيل إضافية.

وقال الموزع إسلام شيبسي في تصريح خاص لمصراوي: "الأغنية تدور حول الأصول والجدعنة في وسط الأهل والأقارب، وإن الشخص الجدع يتعمل له ألف حساب وسط أهله وأقاربه وأصدقائه".

- أغنية "رحلة سعيدة"

الأغنية تقدمها كارول سماحة باللغتين العربية والفرنسية، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة، لكنها من إنتاج الشركة السعودية لايف ستايلز ستوديوز، ولحنها مُلحن فرنسي، والتوزيع مغربي، و من تأليف شاعر سوري وفرنسى، إخراج المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، لتجنب فيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع القائمين على العمل.