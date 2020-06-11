تراند اليوم : وفاة الممثل المصري "محمود مسعود" إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

توفي الممثل المصري محمود مسعود في وقت مبكر الخميس، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من أمراض الصدر.

وكان مسعود (68 عامًا) نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة العباسية بالقاهرة إثر تعرضه لأزمة صحية، لكنه توفي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وفي عام 2016، تعرض مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها المستشفى بسبب شراهة التدخين.

وشخّص الأطباء حالته آنذاك بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

وكان آخر ظهور فني له خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في رمضان قبل الماضى.

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وشارك الممثل الراحل في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، منها مسلسلات "جمهورية زفتي" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء في الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغي" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفي السينما، شارك في العديد من الأفلام المهمة منها "حب في الزنزانة" و"إمرأة آيلة للسقوط" و"اخترت حياتي" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

ابنته الممثلة إيمان مسعود شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلا "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012. لكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.