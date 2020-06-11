تراند اليوم : فنان شهير يحذف صورة ابنتيه من "انستجرام": الناس جرحوني وجرحوا بناتي

عبر الفنان شريف منير عن حزنه الشديد بعد اضطراره لحذف صور ابنتيه بسبب حالة من السخرية والتهكم طالتهما.

ونشر "منير" عبر حسابه بـ"انستجرام" مقولة تقول: الأفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.

وعلق على المقولة قائلا: بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. و قليلي الرباية .. وجرحوا بناتي و جرحوني .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا ..حسبنا الله ونعم الوكيل.

