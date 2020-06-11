مشاهير يهنئون محمد الشرنوبي وراندا رياض بعقد قرانهما

وجه مشاهير رسائل تهنئة لكل من الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، عقب نشرهما صور عقد قرانهما الذي أقيم أمس في منزل العروس، بحضور أسرة العروسين للحفاظ على عدم التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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واعتذر الشرنوبي لأصدقائه لعدم إمكانيته من دعوتهم للحفل ووعدهم بإقامة حفل زفاف بحضورهم عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، بينما انهالت رسائل المشاهير

المهنئة للثنائي ومنهم الفنانة منى زكي وهدى المفتي وخالد أنور، ونجلاء بدر ومحمود حجازي، وإيمان العاصي، بجانب تعليقات أخرون ومنهم هنا الزاهد التي كتبت:" مبروك .. بارك الله لكما"، وأضافت المطربة كارمن سليمان:"ألف مبروك يا حبايبي..ربنا يسعدكم و يعوضكم بكل حاجة حلوة".

ومازح الفنان عمرو وهبه العروسين وعلق:" لا أنا زعلان، مانا عندى كمامتى وكحولي، ومش هكلفك حاجه ومكنتش

هاكل حاجة من الفوتوسيشن اللى انتو جايبينه ده"، وشاركت الاعلامية سمر يسرى في تهنئة العروسين:"مبروك.. وربنا يسعدكم.. بارك الله لكما".

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كما هنأت "أنغام" العروسين بإعادة نشر صورة من عقد قرانهم وكتبت عليها:"مبرووك لحبيبة قلبي وأختي راندا رياض، وحبيبي المحترم محمد الشرنوبي، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد الشرنوبى مسلسل "ليه لأ" الذي يتم عرضه في الفترة الحالية، وهو من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.