أسرار الجمال تشارك في برنامج "أحلام مواطن"

تشارك الفنانة أسرار الجمال في برنامج أحلام مواطن تقديم الإعلامي اللامع هاني عبد الرحيم بأغنيتين جديدتين للموسم الجديد تتر المقدمة والنهاية
أغنية "هات ايديك" من كلماتالحاروني، وألحان محمد جمال، توزيع مصطفي الشريف.
بالإضافة إلى أُغنية "حلم الغلابه" من كلمات احمد قدري، وأحمد الجمال، وتوزيع مصطفيالشريف..
يشار إلى ان، برنامج " أحلام مواطن " برنامج هادف لخدمه الوطن والمواطن، وتدعمه وزاره القوى العاملة وبتذكيه من الوزير محمد سعفان .
وتدعمه إيضاً قناه المحور، والدكتور حسن راتب رئيس قناه المحور .
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