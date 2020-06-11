صور.. فستان راندا رياض زوجة الشرنوبي يشعل السوشيال

أشعل فستان راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن عقدا قرانهما الأربعاء.
وعقد محمد الشرنوبي قرانه، على خطيبته راندا رياض، الأربعاء في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط .
والتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، ولم يظهر الازدحام والتكدس الذيانتشر في الآونة الأخيرة بأفراح المشاهير والفنانين.
ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الازمة الراهنة.
بإطلالة الأميرات.. راندا رياض تتألق في عقد قرانها على محمد الشرنوبي
كانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى اللبناني الشهير زهير مراد، اثناءتواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا.
وأشاد رواد السوشيال ميديا ببساطة فستان العروس، حيث قال بعضهم: فستان بسيط وجميل يا رندا، مشوفناش فستان جميل كده من فترة شابوه راندا رياض، أخيرا الشرنوبي اتجوز.. فستان مراته حلو جدا".
يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.
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