ما لا تعرفه عن الفنان محمود مسعود.. ابنته فنانة مشهورة

تصدرت وفاة الفنان محمود مسعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وأمراض الصدر، اهتمامات رواد السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل محمود مسعود، حيث كتب عزوز عادل عضو مجلس النقابة على موقع "فيسبوك": "‫ البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير محمود مسعود، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان."

وكان أخر ظهور فني لمحمود مسعود، في مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا،

حيث جسد دور والد شيرين جومانا مراد، وظهر في مشاهد معدودة كضيف شرف.

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ولد محمود مسعود 3 سبتمبر 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

وعمل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، ثم انتقل إلى السينما، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها المتمرد والشرسة.

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وشارك في التليفزيون عبر مسلسلات اللقاء الثاني

ومغامرات زكية هانم وجمهورية زفتى وأكتوبر الآخر، وآخر أعماله مسلسل لآخر نفس مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في مسلسلي شمس الأنصاري وحكايات بنات.

وتواجد الفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

وشارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى

منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".